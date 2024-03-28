Прием заявок по программе CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel) продолжался до июля 2023 года. За это время зарегистрировались около 1,2 миллиона человек. Между тем положительный ответ получили около 900 тысяч.

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Все, кто получил разрешение, должен воспользоваться им до 31 марта 2024 года. Только при этом условии украинцы получат помощь от государства. Также они смогут находиться на территории Канады до 3 лет, трудоустраиваться и получать образование.

Намерена ли Канада продолжить CUAET

Многих украинцев сейчас интересует, планирует ли Канада продолжить CUAET. Ответ дал Марк Миллер – министр иммиграции Канады. Он отметил, что пока страна не собирается продлевать срок действия CUAET. Все украинцы, которые намерены найти приют в Канаде и получили разрешение на это, должны въехать на территорию государства до 31 марта этого года.

В то же время Миллер подчеркнул: Канада намерена сохранять "гибкость", чтобы реагировать на события в Украине.

Необходима операционная гибкость для реагирования на события в Украине,

– заявил министр.

Он добавил, что до конца марта Канада ожидает принять 300 тысяч украинцев.