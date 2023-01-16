До 2 000 доларів щомісяця: як українським біженцям отримати виплати в Канаді

Українці, які рятуються від війни у провінції Британська Колумбія у Канаді, можуть отримати додаткову фінансову допомогу. Наразі грошова підтримка на суму у розмірі до 2 тисяч доларів розрахована на 12 місяців.

Така грошова підтримка покликана допомогти українцям, які опинилися в складній ситуації. Дізнайтеся детальніше, як отримати кошти.

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Як отримати допомогу українцям у Канаді

Програма діє для українців, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Щоб отримати допомогу, потрібно:

прибути до Канади за програмою CUAET (дозвіл на екстрений переїзд з України до Канади);

відповідати всім вимогам до участі у програмі Британської Колумбії, спрямованої на допомогу людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації;

подати заявку та отримати перехідну фінансову допомогу від CUTAI (Канадсько-Української ініціативи з надання допомоги у перехідний період).

Існує три способи, як подати заявку: онлайн через портал My Self Serve; в офісі організації та телефоном – 1-866-866-0800.

Українців попросять надати у заявці наступну інформацію:

адресу електронної пошти;

номер соціального страхування (SIN);

дані базового облікового запису BCeID;

посвідчення особи (ID);

інформацію про доходи або активи.

Скільки коштів можуть отримати українці у Канаді

Зазначається, що допомога виплачуватиметься щомісяця протягом 12 місяців. Раніше термін виплат був лише пів року.

Сума виплати залежить від кількості членів у родині та наявності осіб з інвалідністю. Біженці з України можуть розраховувати на суму:

до 935 доларів для однієї людини;

до 1 770 доларів для сім'ї з чотирьох осіб;

до 1 358 доларів для особи з інвалідністю;

до 2 193 доларів для сім'ї, в складі якої особа з інвалідністю.

Біженці з України зможуть отримати постійний статус у Канаді

Біженці з України, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, що запрацювала через повномасштабну російсько-українську війну, зможуть за бажання отримати постійний статус.

Впродовж 2022 року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі з них були біженцями. Разом з тим, з середини березня минулого року федеральний уряд затвердив понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від громадян України.