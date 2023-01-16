Такая денежная поддержка призвана помочь украинцам, оказавшимся в сложной ситуации. Узнайте подробнее, как получить средства.
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Как получить помощь украинцам в Канаде
Программа действует для украинцев, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации. Чтобы получить помощь, нужно:
- прибыть в Канаду по программе CUAET (разрешение на экстренный переезд из Украины в Канаду);
- отвечать всем требованиям к участию в программе Британской Колумбии, направленной на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;
- подать заявку и получить переходную финансовую помощь от CUTAI (Канадско-Украинской инициативы по оказанию помощи в переходный период).
Существует три способа, как подать заявку: онлайн через портал My Self Serve; в офисе организации и по телефону – 1-866-866-0800.
Украинцев попросят предоставить в заявке следующую информацию:
- адрес электронной почты;
- номер социального страхования (SIN);
- данные базовой учетной записи BCeID;
- удостоверение личности (ID);
- информацию о доходах или активах.
Сколько денег могут получить украинцы в Канаде
Отмечается, что помощь будет выплачиваться ежемесячно в течение 12 месяцев. Раньше срок выплат был всего полгода.
Сумма выплаты зависит от количества членов семьи и наличия лиц с инвалидностью. Беженцы из Украины могут рассчитывать на сумму:
- до 935 долларов для одного человека;
- до 1 770 долларов для семьи из четырех человек;
- до 1 358 долларов для человека с инвалидностью;
- до 2 193 долларов для семьи, в составе которой лицо с инвалидностью.
Беженцы из Украины смогут получить постоянный статус в Канаде
Беженцы из Украины, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, заработавшей из-за полномасштабной российско-украинской войны, смогут при желании получить постоянный статус.