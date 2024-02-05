Причина заборони – зростання цін на житло. Ціни на нерухомість на території країни суттєво "стрибнули" вгору. Найвідчутніше це у Торонто та Ванкувері. Уряд вирішив піти назустріч місцевому й продовжити обмеження.

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Деталі

Іноземцям заборонили купувати житло у Канаді ще у 2022 році, коли країна оговтувалася від наслідків пандемії COVID-19. Зняти обмеження мали у 2005 році. Водночас тепер заборона триватиме щонайменше до 1 січня 2027 року.

Новину вже прокоментували в уряді країни. Христя Фріланд – міністерка фінансів – заявила, що це – турбота про канадські сім'ї.

Продовжуючи заборону на купівлю житла іноземцями, ми будемо впевнені, що будинки – це оселі для канадських сімей, а не спекулятивний клас,

– мовиться у повідомленні.

Влада Канади активно працює над тим, аби зробити житло якнайдоступнішим для людей. Водночас ціна на нерухомість стрімко зростає. У грудні 2023 року базова ціна на житло зросла до понад 730 тисяч канадських доларів. Ще 5 років тому цей показник був нижчим на 36%.

Для кого зроблять виняток

Водночас сказати, що ніхто з іноземців не зможе придбати житло у Канаді, – неправильно. Виняток становитимуть іноземці, які: