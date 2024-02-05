Причина запрета – рост цен на жилье. Цены на недвижимость на территории страны существенно "прыгнули" вверх. Ощутимо это в Торонто и Ванкувере. Правительство решило пойти навстречу местным и продолжить ограничения.

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Детали

Иностранцам запретили покупать жилье в Канаде еще в 2022 году, когда страна оправлялась от последствий пандемии COVID-19. Снять ограничения должны были в 2005 году. В то же время теперь запрет продлится как минимум до 1 января 2027 года.

Новость уже прокомментировали в правительстве страны. Христя Фриланд – министр финансов – заявила, что это – забота о канадских семьях.

Продолжая запрет на покупку жилья иностранцами, мы будем уверены, что дома – это дома для канадских семей, а не спекулятивный класс,

– говорится в сообщении.

Власти Канады активно работает над тем, чтобы сделать жилье как можно более доступным для людей. В то же время цена на недвижимость стремительно растет. В декабре 2023 года базовая цена на жилье выросла до более 730 тысяч канадских долларов. Еще 5 лет назад этот показатель был ниже на 36%.

Для кого сделают исключение

В то же время сказать, что никто из иностранцев не сможет приобрести жилье в Канаде, – неправильно. Исключение составят иностранцы, которые: