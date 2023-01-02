Біженці з України зможуть отримати постійний статус у Канаді: що це означає
Джерело:CBC
Від 24 лютого 2022-го Канада допомагає українцям, які тікають від війни. Для громадян України там діє спеціальна програма екстреного переїзду з правом працювати чи навчатися, розроблено систему фінансової підтримки, а тепер стало відомо, що українські біженці зможуть залишитись в країні на постійній основі.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. В інтерв'ю телеканалу CBC чиновник розповів, що українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, зможуть отримати постійний статус.
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Постійний статус для українців в Канаді
Так, біженці з України, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, що запрацювала через повномасштабну російсько-українську війну, зможуть за бажання отримати постійний статус.
Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням чекають на можливість повернутися додому та приєднатися до відновлення, але є багато охочих залишитися. Їм будуть раді, і вони зможуть одночасно бути славетними канадцями та гордими українцями,
– сказав Джастін Трюдо.
Примітно, що інтерв'ю прем'єр-міністр Канади дав у приміщенні пекарні у Торонто, власники якої є нащадки українських мігрантів.