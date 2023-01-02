Біженці з України зможуть отримати постійний статус у Канаді: що це означає

Від 24 лютого 2022-го Канада допомагає українцям, які тікають від війни. Для громадян України там діє спеціальна програма екстреного переїзду з правом працювати чи навчатися, розроблено систему фінансової підтримки, а тепер стало відомо, що українські біженці зможуть залишитись в країні на постійній основі.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. В інтерв'ю телеканалу CBC чиновник розповів, що українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, зможуть отримати постійний статус.

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Постійний статус для українців в Канаді

Як українцям потрапити до Канади за програмою CUAET, ми уже розповідали раніше. Дізнайтеся усі ЗА та ПРОТИ оформлення спеціальної візи.

Так, біженці з України, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, що запрацювала через повномасштабну російсько-українську війну, зможуть за бажання отримати постійний статус.

Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням чекають на можливість повернутися додому та приєднатися до відновлення, але є багато охочих залишитися. Їм будуть раді, і вони зможуть одночасно бути славетними канадцями та гордими українцями,

– сказав Джастін Трюдо.

Примітно, що інтерв'ю прем'єр-міністр Канади дав у приміщенні пекарні у Торонто, власники якої є нащадки українських мігрантів.

Впродовж 2022 року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі з них були біженцями. Разом з тим, з середини березня минулого року федеральний уряд затвердив понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від громадян України.