Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В интервью телеканалу CBC чиновник рассказал, что приехавшие в Канаду по временной миграционной программе украинцы смогут получить постоянный статус.
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Постоянный статус для украинцев в Канаде
Так, приехавшие в Канаду беженцы из Украины по временной миграционной программе, которая заработала из-за полномасштабной российско-украинской войны, смогут при желании получить постоянный статус.
Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ждут возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но есть много желающих остаться. Им будут рады, и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами,
– сказал Джастин Трюдо.
Примечательно, что интервью премьер-министр Канады дал в помещении пекарни в Торонто, владельцы которой – потомки украинских мигрантов.