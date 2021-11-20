Українці в Італії знову зможуть обмінювати українське посвідчення водія на італійське

Кабінет Міністрів України затвердив Угоду з Урядом Італії про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Угода набуде чинності приблизно за два місяці.

Взаємне визнання та обмін посвідчень водія були погоджені 17 листопада 2021 року. Про завершення процедури повідомило Посольство України в Італії.

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Детальніше про угоду

Підписаний документ набуде сили через 60 днів з дати отримання договірними сторонами останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою. Про це йдеться у повідомленні посольства.

Отже, громадяни України та Італії, які легально проживають на території цих обох країн, знову зможуть обміняти свої водійські права без складання теоретичних і практичних іспитів та без витрат на їх оплату. Така можливість у них буде вже з початку 2022 року. Це стосується таких категорій громадян:

тих, хто легально проживає в Італії;

резидентів країни (менше як 4 роки);

осіб, які мають дійсні українські посвідчення водія.

Коли ж тривалість резиденції людини в Італії становить понад 4 роки, їй потрібно буде звернутися в автошколу або Motorizzazione civile (представництво Цивільної моторизації) і здати відповідні теоретичні та практичні іспити.