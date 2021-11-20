Взаємне визнання та обмін посвідчень водія були погоджені 17 листопада 2021 року. Про завершення процедури повідомило Посольство України в Італії.

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Детальніше про угоду

Підписаний документ набуде сили через 60 днів з дати отримання договірними сторонами останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою. Про це йдеться у повідомленні посольства.

Отже, громадяни України та Італії, які легально проживають на території цих обох країн, знову зможуть обміняти свої водійські права без складання теоретичних і практичних іспитів та без витрат на їх оплату. Така можливість у них буде вже з початку 2022 року. Це стосується таких категорій громадян:

тих, хто легально проживає в Італії;

резидентів країни (менше як 4 роки);

осіб, які мають дійсні українські посвідчення водія.

Зверніть увагу! Коли ж тривалість резиденції людини в Італії становить понад 4 роки, їй потрібно буде звернутися в автошколу або Motorizzazione civile (представництво Цивільної моторизації) і здати відповідні теоретичні та практичні іспити.