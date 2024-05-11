Лаура Бруззаніті – консультантка з італійської мови та культури – виділила головні нюанси, які варто знати, аби почуватися в Італії, як риба у воді. Зокрема, вона згадує й про капучино, яке зібрало навколо себе море міфів.

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Що варто знати перед поїздкою до Італії

Не всі італійці володіють англійською. Тому якщо вас не розуміють, не варто ображатися та вважати, що це їхня примха. Перед мандрівкою варто вивчити хоча б декілька речень італійською або хоча б встановити перекладач на телефоні. Водночас якщо запам'ятаєте італійською хоча б привітання, слова подяки та прощання, італійці це оцінять.

Розрахуватися картою можна не всюди. Звичайно, у великих магазинах та супермаркетах безготівковий розрахунок – доступний. Водночас у маленьких крамничках та кав'ярнях досі можуть приймати лише готівки.



Також італійці практикують лише пізні вечері / Unsplash

Якщо італійці галасують, вони не обов'язково сваряться. Місцеві жителі (особливо на півдні Італії) часто можуть бути доволі гучними та експресивними. Однак якщо ви стали свідком розмови на підвищених тонах, це не означає, що люди сваряться.

Громадський транспорт може спізнюватися. В Італії він їздить за власним графіком. Спізнення на 10 – 15 хвилин – абсолютна норма.

Капучино не п'ють після їжі. Італійці люблять капучино, однак переважно насолоджуються ним лише вранці. Запивати їжу капучино – погана ідея. Однак якщо ви так зробите, поліцію, звичайно, не викликатимуть.

Джелато їдять цілий рік. Італійці вірять, що воно – набагато корисніше, аніж звичайне морозиво. Тому джелато ласують 365 днів на рік.