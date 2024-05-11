Лаура Бруззанити – консультант по итальянскому языку и культуре – выделила главные нюансы, которые стоит знать, чтобы чувствовать себя в Италии, как рыба в воде. В частности, она вспоминает и о капучино, которое собрало вокруг себя море мифов.

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Что стоит знать перед поездкой в Италию

Не все итальянцы владеют английским. Поэтому если вас не понимают, не стоит обижаться и считать, что это их прихоть. Перед путешествием стоит выучить хотя бы несколько предложений на итальянском или хотя бы установить переводчик на телефоне. В то же время если запомните на итальянском хотя бы приветствие, слова благодарности и прощания, итальянцы это оценят.

Рассчитаться картой можно не везде. Конечно, в крупных магазинах и супермаркетах безналичный расчет – доступен. В то же время в маленьких магазинчиках и кафе до сих пор могут принимать только наличные.



Также итальянцы практикуют только поздние ужины / Unsplash

Если итальянцы шумят, они не обязательно ссорятся. Местные жители (особенно на юге Италии) часто могут быть довольно громкими и экспрессивными. Однако если вы стали свидетелем разговора на повышенных тонах, это не означает, что люди ссорятся.

Общественный транспорт может опаздывать. В Италии он ездит по собственному графику. Опоздание на 10 – 15 минут – абсолютная норма.

Капучино не пьют после еды. Итальянцы любят капучино, однако преимущественно наслаждаются им только утром. Запивать пищу капучино – плохая идея. Однако если вы так сделаете, полицию, конечно, не будут вызывать.

Джелато едят круглый год. Итальянцы верят, что оно – гораздо полезнее, чем обычное мороженое. Поэтому джелато лакомятся 365 дней в году.