Українці в Італії: чи можуть нелегальні працівники зараз отримати дозвіл на проживання

Італія заявила, що підтримуватиме громадян України в умовах війни. Всебічну допомогу отримують біженці. Однак, люди, які опинилися в Італії раніше, цікавляться, чи доступні бонуси для них.

Заробітчани, які виїхали в Італію задовго до воєнних дій і перебувають там нелегально, хочуть знати, чи можуть вони зараз отримати легалізацію за спрощеною процедурою. Відповідь на це питання дала квестура міста Бреші.

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Чи можуть нелегали в Італії отримати дозвіл на проживання у зв'язку із війною

"Посвідка на проживання для тимчасового захисту відповідно до статті 20 TUI, може бути видана лише громадянам України та членам їхніх сімей, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та виїхали з України після 24 лютого 2022 року, а також особам без громадянства та громадянам третіх країн, які мали статус міжнародного захисту в Україні до 24 лютого 2022 року", – йдеться в поясненні.

Отже, станом на сьогодні подавати заяву на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту можуть лише ті, хто виїхав з України після 24 лютого. Всі інші повинні чекати майбутніх повідомлень.