Работники, выехавшие в Италию задолго до военных действий и находящиеся там нелегально, хотят знать, могут ли они сейчас получить легализацию по упрощенной процедуре. Ответ на этот вопрос дала квестура города Бреши.

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Могут ли нелегалы ​​в Италии получить вид на жительство в связи с войной

"Вид на жительство для временной защиты в соответствии со статьей 20 TUI, может быть выдано только гражданам Украины и членам их семей, проживавшим в Украине до 24 февраля 2022 года и выехавшим из Украины после 24 февраля 2022 года, а также лицам без гражданства и гражданам третьих стран, которые имели статус международной защиты в Украине до 24 февраля 2022 года", – говорится в объяснении.