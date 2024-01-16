Українці в Ірландії влаштували мирний протест, щоб знову нагадати світові й привернути його увагу до страшних злочинів, за які має відповідати Росія. Як відбулась акція – дивіться далі.

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Мирний протест у центрі Дубліна

Про українську акцію в Дубліні повідомила на своїй сторінці у фейсбуці організація "‎Українська дія в Ірландії" (Ukrainian Action in Ireland).

Зараз, коли у світі з'являються інші війни й кут уваги зміщується, нам треба бути, виходити на мітинги, нагадувати. Ми не боремось тільки за себе. Ми боремось за всю Європу. І якщо ми зупинимось, то не буде ні нас, ні їх,

– закликала під час акції співзасновниця Ukrainian Action in Ireland та волонтерка Єлизавета Карамушка.

Мирна українська акція у Дубліні / Фото з фейсбуку Ukrainian Action in Ireland

Українці вийшли в центр Дубліна з плакатами та синьо-жовтими прапорами. Учасники акції вимагали покарання за злочини росіян в Україні. Також вони закликали донатити на підтримку ЗСУ.

Організація Ukrainian Action in Ireland подякувала ініціативній групі українців на чолі з Еліною Герасимчук, адже саме вони організували цей мирний мітинг. Також подяку за підтримку висловили посольству України в Ірландії та пані послу Ларисі Герасько.

Як довго Ірландія дозволить українцям залишатися

Біженців з України не будуть повертати з Ірландії, поки в них на батьківщині не завершиться війна. Про це чітко заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар. Лідер ірландського уряду впевнений, що ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, якщо це буде необхідно.

Прем'єр-міністр Ірландії наголосив на тому, що в Україні зараз немає жодного повністю безпечного міста. Адже тилові регіони також обстрілюють ракетами.

Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам,

– заявив Лео Варадкар.

Нагадаємо, з лютого 2022 року Ірландія прийняла понад 100 тисяч біженців. Близько 20 тисяч українців вже повернулися додому.