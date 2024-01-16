Украинцы в Ирландии устроили мирный протест, чтобы снова напомнить миру и привлечь его внимание к страшным преступлениям, за которые должна отвечать Россия. Как прошла акция – смотрите дальше.

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Мирный протест в центре Дублина

Об украинской акции в Дублине сообщила на своей странице в фейсбуке организация Украинское действие в Ирландии (Ukrainian Action in Ireland).

Сейчас, когда в мире появляются другие войны и угол внимания смещается, нам нужно быть, выходить на митинги, напоминать. Мы не боремся только за себя. Мы боремся за всю Европу. И если мы остановимся, то не будет ни нас, ни их,

– призвала во время акции основательница Ukrainian Action in Ireland и волонтер Елизавета Карамушка.

Мирная украинская акция в Дублине / Фото с фейсбука Ukrainian Action in Ireland

Украинцы вышли в центр Дублина с плакатами и сине-желтыми флагами. Участники акции требовали наказания за преступления россиян в Украине. Также они призвали донатить в поддержку ВСУ.

Организация Ukrainian Action in Ireland поблагодарила инициативную группу украинцев во главе с Элиной Герасимчук, ведь именно они организовали этот мирный митинг. Также благодарность за поддержку выразили посольству Украины в Ирландии и лично послу Ларисе Герасько.

Как долго Ирландия позволит украинцам оставаться

Беженцев из Украины не будут возвращать из Ирландии, пока у них на родине не завершится война. Об этом четко заявил премьер-министр Лео Варадкар. Лидер ирландского правительства уверен, что ЕС продолжит временную защиту для украинцев, если это будет необходимо.

Премьер-министр Ирландии отметил, что в Украине сейчас нет ни одного полностью безопасного города. Ведь тыловые регионы тоже обстреливают ракетами.

Я не могу себе представить отправку кого-нибудь обратно в Украину, пока война не закончится, пока это не станет безопасно. Очевидно, что есть некоторые части страны, где война бурлит каждый день, и есть другие части страны, периодически подвергающиеся ракетным обстрелам,

– заявил Лео Варадкар.

Напомним, с февраля 2022 года Ирландия приняла более 100 тысяч беженцев. Около 20 тысяч украинцев уже вернулись домой.