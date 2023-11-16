Уехать из Ирландии можно будет на период с 22 декабря по 5 января. В это время социальное жилье будет оставаться доступным украинцам после возвращения на остров. Детальнее об актуальной программе проживания для украинцев в Ирландии – читайте дальше.

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Украинцам разрешили выезд на праздничные даты

В октябре Ирландия ввела новое правило для беженцев из Украины: продолжительность разрешенного периода отсутствия в бесплатном жилье сократилась с 7 дней до нуля. На тот момент это означало, что украинцы не смогут уехать домой на рождественские выходные, ведь их место жительства передадут другим беженцам. Нельзя было даже поехать в другой город в пределах Ирландии.

Такие изменения стали первым шагом из серии мер, направленных на снижение привлекательности Ирландии для беженцев.

Но украинцам решили пойти навстречу. В Департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи разрешат людям с временной защитой свободно путешествовать в рождественский сезон. Беженцы могут отсутствовать в своем социальном жилье с 22 декабря по 5 января. Власть можно об этом даже не предупреждать.

Изменения никак не касаются тех беженцев, которые арендуют жилье самостоятельно или живут в модульных домах. Они и так имеют право путешествовать в любое время.

Что будет, если не вернуться вовремя?

Украинцы должны вернуться в свое бесплатное жилье в Ирландии до 5 января. Иначе есть риски потерять свое место, а оставленные вещи могут утилизировать через 60 дней. По новым правилам украинцы должны продолжать платить обязательные взносы за жилье даже в период отсутствия.

После 5 января не возвращаться могут только те, кто получил разрешение на отсутствие в силу особых обстоятельств или те, кто отказался от жилья добровольно и заполнил специальную форму. В других ситуациях отсутствие будут рассматривать как отказ, поэтому жилье могут перераспределить для других нуждающихся беженцев.

Напомним, правительство Ирландии рассматривает изменения в программу пребывания украинцев. Хотят сократить выплаты и период предоставления бесплатного жилья. Новые условия могут ввести до конца года.