Українців у Ірландії вже майже 100 тисяч: у які міста їдуть та чи вистачає для них житла

Кількість українських біженців у Ірландії продовжує зростати. Вже скоро їх на острові буде 100 тисяч. І третина біженців – це молодь до 20 років.

Головне управління статистики Ірландії звітує, що станом на жовтень 2023 року українським громадянам видали 96 338 персональних номерів. У яких містах поселилося найбільше українців та як вони живуть на острові зараз – далі в матеріалі.

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Де живуть українці в Ірландії

Серед українців у Ірландії 68% дорослих людей, а 32% – молодші 20 років. Переселенці проживають у центрах розміщення, приватних помешканнях, готелях та, донедавна, в наметових містечках.

У приватних помешканнях, тобто в будинках ірландців, влаштувалися 17 466 біженців з України. За схемою "‎Запропонуй дім" у закладах місцевих органів влади розмістили 13 947 осіб. Раніше влада Ірландії повідомляла, що за державний кошт забезпечила проживання для 73 тисяч біженців з України.

Найбільше українців сконцентровано у:

Дубліні (13 543 особи);

Керрі (8 839 осіб);

Корку (8 808 осіб);

Донеголі (7 006 осіб);

Голвеї (5 355 осіб);

Клері (5 006 осіб).

Також у країні є регіони, де українських біженців відчутно менше. Наприклад, у Монагані (755 осіб), Роскоммоні (1212 осіб), Оффалі (1251 особа), Лонгфорді (853 особи) та Ліїші (1385 осіб).

Де працюють українці в Ірландії

Понад 36 тисяч українців скористалися підтримкою з працевлаштування від державної служби зайнятості Intreo. Більша частина з них (61%) зазначили, що найбільшою перешкодою для виходу на роботу є незнання англійської мови. В Ірландії постійно тривають мовні заняття, їх відвідують 9 425 людей. А на курсах з підвищення кваліфікації навчаються 12 тисяч українців.

Близько 15 тисяч українських громадян вже працевлаштовані в Ірландії, найбільше – у сфері гостинності. Третина мають професійну кваліфікацію (31%).

Ірландія планує значно скоротити підтримку українців: що зміниться

Програма підтримки українців у Ірландії скоро зазнає значних змін. Уряд працює над тим, щоб змінити умови щодо проживання та соціальних виплат для біженців. Допомога може значно скоротитися.

Ключовий аспект, який активно обговорюють в уряді – це безплатне проживання. Його планують обмежити до 3 місяців. А далі біженцям потрібно буде самим шукати житло для оренди.

Також влада Ірландії розмірковує над скороченням матеріальної допомоги для українців. Зараз країна виплачує по 220 євро щотижня. Тому, порівнюючи суму допомоги з іншими країнами, її можуть прирівняти до інших.