Найбільші виплати в Європі: Ірландія може зменшити допомогу українцям

Виплати для українських біженців у Ірландії можуть зменшити. В уряді почали обговорювати скорочення соціальної підтримки, порівнявши суму допомоги в Ірландії з іншими країнами.

В ірландському уряді почали дискутувати щодо зменшення матеріальної підтримки українців. Дійсно, Ірландія призначила досить щедрі соцвиплати для них – по 220 євро на тиждень. Тепер йдеться про можливе зменшення суми допомоги.

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Ірландія дискутує про занадто великі виплати для українців

Влада Ірландії порівнює розмір своїх виплат з іншими європейськими країнами. Також зазначається, що українці отримують значно вищу соціальну допомогу, ніж біженці інших національностей у країні.

Тому прем'єр-міністр Лео Варадкар натякає на можливі зміни у соцзабезпеченні українців. У парламенті йому нагадали, що Ірландія надає лише 38,8 євро на тиждень усім біженцям, які шукають захисту в країні, крім українців. Бо вони отримують набагато більше – по 220 євро на тиждень.

Один з ірландських депутатів Марк МакШаррі наголосив, що Ірландія допомагає українцям удвічі більше, ніж деякі інші держави. Як приклад він навів суму соцвиплат у Фінляндії – 107 євро на тиждень. Депутат вважає, що такі високі соціальні виплати роблять Ірландію занадто привабливою для біженців. Тому українців на острові й стало так багато.

МакШаррі запитав у прем'єра, чи планує Ірландія скоригувати політику, щоб наблизити суми виплат до інших країн. Він розкритикував підхід уряду до розміщення біженців і назвав його дії "‎безрозсудними перед загрозою найгіршої житлової кризи останніх років".

Ми постійно дивимося на те, що ми пропонуємо для біженців, які тікають від війни в Україні, порівняно з тим, що пропонується в інших країнах ЄС. Ми повинні розумно ставитися до цих речей і намагатися узгодити те, що робиться в Ірландії, з тим, що робиться в інших європейських країнах,

– відповів прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

В Ірландії бракує житла для біженців

Нагадаємо, через наплив біженців з України Ірландія переживає житлову кризу. Українців закликали поки не їхати на острів, адже тут складно розселити навіть тих, хто вже прибув, шукаючи притулок.

Біженців почали селити в наметах, але мешканці скаржаться на незадовільні умови. У тентах холодно, а в дощову погоду з'являються калюжі й вогкість. Через це постійно хворіють діти.

Раніше влада Ірландії вирішила спрямувати додатковий 1 мільярд євро на розміщення громадян України. Понад 70 тисяч українців отримали від держави безкоштовне житло. Яку соціальну підтримку пропонує їм Ірландія – читайте в нашому матеріалі.