Різдво в наметах: українські біженці в Ірландії вимушені зустрічати свята в тимчасовому житлі

Житлова криза в Ірландії не залишила українцям іншого вибору. Біженці, яким не встигнуть знайти довготривале житло на острові, залишаться у тимчасовому. В тому числі у наметових містечках.

Частина українців в Ірландії проведуть Різдво в холодних наметах. Влада визнала, що не може дати гарантію, що новоприбулих біженців не будуть розміщувати в такому житлі взимку. Хоча ще в жовтні обіцяли протилежне.

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Ірландія, ймовірно, не зможе розселити всіх біженців до Різдва

Намети в Ірландії використовують для тимчасового розселення. Люди в таких таборах живуть в середньому кілька тижнів. Країна намагалась більше не селити біженців у намети, але серйозний дефіцит житла диктує свої правила. Більш того, українці і далі продовжують активно прибувати на острів у пошуках притулку.

Скільки людей буде мешкати в наметах у майбутньому, передбачити неможливо. Про це заявили у Департаменті інтеграції. Водночас Ірландська рада у справах біженців занепокоєна: мешканці наметів скаржаться на тісноту, холод та незручні ліжка.

Намети принципово непридатні для розміщення людей і не відповідають основним вимогам. Ми серйозно стурбовані тим, що люди живуть там, оскільки погода стає холоднішою. Ми відвідали наметове містечко Центральної психіатричної лікарні в Дубліні, люди скаржилися, що їм бракує обігрівачів,

– заявили в організації.

Майкл Доллард, який є радником у містах Маллінгар та Кіннегад, заявляє, що розселення біженців у наметах є "‎катастрофою".

Вони всі в наметах у військових казармах, оскільки ми не маємо можливостей. До мене щодня приходять бездомні люди, які шукають будинки, а житла немає,

– пояснює він.

Людей досі розселяють у наметовому містечку у Страдбаллі. Воно розраховане на 950 осіб і досі приймає біженців. Чиновники планували переселити людей у зимові будиночки під тентом, щоб було тепліше та комфортніше. Але цю ініціативу вже перенесли на 2 тижні.

За останньою інформацією, до Ірландії прибули майже 100 тисяч українських біженців. Понад 70 тисяч із них розмістили коштом держави. Згодом уряд був змушений виділити додатковий мільярд євро на подолання житлової кризи.

Зараз у наметах проживають майже 80 українців і ще 432 біженці з інших країн світу. Окрім Страдбаллі, наметові містечка облаштували у графствах Вестміт та Клер. Також є табір при Центральній психіатричній лікарні у Дубліні.

Уряд Ірландії хоче знизити потік українських біженців

Для цього влада готує зміни до програми прихистку. Ірландія може скоротити підтримку українців: йдеться про виплати й безплатне житло.

Термін безкоштовного розміщення хочуть обмежити до 3 місяців. Далі біженцям необхідно буде платити за оренду житла.

Уряд Ірландії також працює над скороченням матеріальної допомоги українцям. Поки що держава виплачує по 220 євро щотижня для біженців з України, а це значно вище, ніж у інших країнах Європи.

Нагадаємо, Ірландія змінила правила перебування у тимчасовому житлі для українців. Чи зможуть вони поїхати додому на Різдво – дізнаєтесь за посиланням.