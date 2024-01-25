Серйозні зміни з 1 лютого: які оновлені умови чекають на українців у Ірландії

З 1 лютого в Ірландії запроваджують скорочені виплати для новоприбулих біженців з України. Однак це зменшення діятиме лише на час їхнього перебування у державному житлі.

Про такі нововведення заявила міністр соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс. Детальніше про нові правила перебування українців в Ірландії – далі в матеріалі.

Читайте також У Польщі зменшиться підтримка українських біженців: якими будуть нові правила

Що саме зміниться

Зазнають змін умови перебування біженців у безкоштовному державному житлі. Термін буде обмежено 90 днями. В цей час переселенці отримуватимуть скорочені виплати – 38,80 євро на тиждень замість 220 євро.

Міністр наголосила, що зменшені виплати для українців передбачені тільки на той час, коли за їхнє проживання платитиме держава. Якщо українці самостійно орендують житло, вони мають право на вищі соцвиплати.

Хізер Хамфріс повідомила Комітету соціального захисту, що спеціальні центри прибуття для українців прийматимуть лише новоприбулих біженців. Деякі з таких нових центрів ще будуть побудовані по всій країні. У них українці зможуть безкоштовно проживати протягом 90 днів.

Уряд мотивуватиме ірландців приймати українців

Ірландські політики підкреслюють, що тепер буде суттєва різниця між біженцями, які оселяються в центрах розміщення, і тими, хто знаходить собі житло самостійно. Скорочення виплат має стати для них стимулом для пошуку власного житла.

Водночас орендодавці, які приймають українських біженців, отримуватимуть від Ірландії компенсацію – по 800 євро на місяць.

Скільки часу українці зможуть залишатися в Ірландії

Нагадаємо, Ірландія прийняла вже понад 110 тисяч переселенців з України. Тому на острові відчутний дефіцит житла. Влада країни очікує, що зменшення суми виплат знизить привабливість країни для новоприбулих.

Біженців з України не будуть повертати з Ірландії, поки в них на батьківщині не завершиться війна. Про це заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар.

Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам,

– заявив політик.

Голова ірландського уряду очікує, що Євросоюз продовжить статус тимчасового захисту для українців, якщо це буде необхідно.