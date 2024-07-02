В одній з найпопулярніших серед українців морських країн почали штрафувати за сварки

Одне з перших правил якісного туризму: перш ніж вирушати у нову країну, ознайомитися, за що там штрафують. Наприклад, у Хорватії можна заплатити понад 170 тисяч гривень за сварку.

Сварки можуть зіпсувати будь-яку відпустку. Хоча, зазвичай, думаючи про це, ми маємо на увазі моральні незручності. Однак Хорватія зробила так, що учасники сварки зазнають ще й матеріальних втрат.

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Деталі про штраф, які варто знати

Сварки у Хорватії класифікують як "антигромадську поведінку". Тому за неї доведеться добряче заплатити. Зокрема, мовиться про штраф у понад 170 тисяч гривень. Наголошують, що, зокрема, ці правила діють у таких популярних локацій серед туристів як-от Спліт та Дубровник.

Будьте обережні. У деяких центрах хорватських міст, включно з такими туристичними місцями, як Спліт і Дубровник, вас можуть оштрафувати на місці за поведінку, яку вважатимуть неналежною,

– мовиться у повідомленні.



Сваритися у Хорватії, вочевидь, не варто / Unsplash

Оштрафувати у Хорватії можуть за:

словесні образи;

крики;

суперечки.

ЗМІ зауважують, що, вочевидь, правило поширюватиметься й на членів сім'ї або представників однієї компанії. Існує приказка, що, аби пізнати людину, найкраще вирушити разом у подорож. Що ж, мабуть, для цього краще обирати не Хорватію.