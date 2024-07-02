Ссоры могут испортить любой отпуск. Хотя, обычно, думая об этом, мы имеем в виду моральные неудобства. Однако Хорватия сделала так, что участники ссоры несут еще и материальные потери.

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Детали о штрафе, которые стоит знать

Ссоры в Хорватии классифицируют как "антиобщественное поведение". Поэтому за него придется хорошо заплатить. В частности, говорится о штрафе в более чем 170 тысяч гривен. Отмечают, что, в частности, эти правила действуют в таких популярных локаций среди туристов как Сплит и Дубровник.

Будьте осторожны. В некоторых центрах хорватских городов, включая такие туристические места, как Сплит и Дубровник, вас могут оштрафовать на месте за поведение, которое будут считать неподобающим,

– говорится в сообщении.



Ссориться в Хорватии, очевидно, не стоит / Unsplash

Оштрафовать в Хорватии могут за:

словесные оскорбления;

крики;

споры.

СМИ отмечают, что, очевидно, правило будет распространяться и на членов семьи или представителей одной компании. Существует поговорка, что, чтобы узнать человека, лучше всего отправиться вместе в путешествие. Что ж, видимо, для этого лучше выбирать не Хорватию.