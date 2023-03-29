Українці у Грузії претендують на нову фінансову допомогу: як отримати 225 ларі

Українці, які наразі перебувають у Грузії, претендують на отримання фінансової допомоги від команди Unite Together. Грошову підтримку нададуть 1 200 біженцям.

Хто може отримати виплату і скільки?

Кошти нададуть тим, хто має складне фінансове становище. Ще одна з умов – прибуття до Грузії після 1 лютого 2022 року.

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Програма надає фінансову підтримку в розмірі 255 ларі (3 230 гривень) на одну людину протягом березня – червня 2023 року. Тобто буде чотири платежі, перший – вже у квітні.

Для отримання виплати людина має відповідати наступним критеріям вразливості:

старше 60 років (за датою народження);

мати багатодітну родину (троє та більше дітей до 18 років);

бути одинокою матір'ю / батьком, що самостійно виховує неповнолітніх дітей та має відповідні документи.



Нова фінансова допомога українцям у Грузії / Фото Unite Together

Що необхідно для отримання виплат у Грузії?

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнити заявку. При цьому слід зауважити, що подані анкети не є автоматичним підтвердженням виплат.

Всю інформацію та уточнення нададуть безпосередньо координатори програми.

Грузія продовжила безвіз для українців

Громадяни України, які перебувають в Грузії або лише планують поїздку, можуть залишатися на території країни до двох років. Поправки набули чинності одразу після публікації.

Так, тепер українці мають змогу в'їжджати до Грузії без візи на повних 2 роки. Раніше громадянам України, як і жителям інших країн, які прибували до Грузії на підставі безвізового режиму, можна було перебувати в країні до одного року, після чого потрібно було виїхати, а потім в'їхати заново.