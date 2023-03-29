Кто может получить выплату и сколько?

Денежные средства предоставят тем, кто имеет сложное финансовое положение. Еще одно из условий – прибытие в Грузию после 1 февраля 2022 года.

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Программа оказывает финансовую поддержку в размере 255 лари (3 230 гривен) на одного человека в течение марта – июня 2023 года. То есть будет четыре платежа, первый – уже в апреле.

Для получения выплаты человек должен отвечать следующим критериям уязвимости:

старше 60 лет (по дате рождения);

иметь многодетную семью (трое и более детей младше 18 лет);

быть одинокой матерью / отцом, самостоятельно воспитывающей несовершеннолетних детей и имеющей соответствующие документы.



Новая финансовая помощь украинцам в Грузии / Фото Unite Together

Что необходимо для получения выплат в Грузии?

Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку. При этом следует отметить, что поданные анкеты не являются автоматическим подтверждением выплат.

Всю информацию и уточнения предоставят непосредственно координаторы программы.

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