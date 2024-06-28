Місто Бордо розташоване у Новій Аквітанії. Його легендарна історія розпочалася ще за три століття до нашої ери. Тоді на тій території жили племена кельтів. Зараз Бордо охоче ділиться своїми легендами й вражає туристів красою своїх палаців, розповідає Закордон 24.

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Що варто побачити у Бордо

Бордо – один з найкращих варіантів для тих, хто хоче побачити Францію поза Парижем. Місто називають справжньою столицею вина. У місцевих ресторанах можна спробувати його унікальні види. Іноді до Бордо спеціально приїжджають у так звані "винні тури". Окрім того, у місті працює цілий музей "Місто вина".



Бордо порівнюють з Віднем та Парижем / Unsplash

На знайомство з містом варто виділити щонайменше 3 – 4 дні. Бордо має чимало архітектурних пам'яток, які вражають до глибини душі. Зокрема, всі дороги туристів ведуть до Собору Сен Андре. Історики зауважують, що його найстаріша частина зведена ще в ХІ столітті.

Також must have у Бордо – побачити Порт Кайо. Ці легендарні ворота звели у найкращих традиціях Ренесансу після того, як король Карл VII завоював королівство Неаполь.

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