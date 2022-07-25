В Естонії українців розміщуватимуть на круїзному лайнері: деталі

Тому влада Естонії уклала контракт із судноплавною компанією Tallink. До жовтня українців розміщуватимуть на круїзному лайнері.

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За словами виконувача обов'язків керівника кризової підтримки в Раді соціального страхування Керсті Каска, рішення розмістити українців на естонському круїзному лайнері – тимчасове. Воно було прийнято задля того, щоб у людей було більше можливостей знайти роботу та орендоване помешкання.

При цьому українці в Естонії зіштовхуються із проблемами, тому переселенцям дозволили жити на круїзному лайнері до 7 жовтня.

Із наближенням осені на ринку оренди є висока конкуренція серед місцевих, роботодавців і студентів, і ціни різко зросли. Усі ці фактори ускладнюють пошук житла для переселенців, попри кількість доступних субсидій. Крім того, багато мають невиправдану недовіру до орендарів-переселенців,

– пояснила Каск.

Зазначається, що наразі на судні мешкають 1 906 осіб, з них – 591 дитина.