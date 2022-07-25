Поэтому власти Эстонии заключили контракт с судоходной компанией Tallink. До октября украинцев будут размещать на круизном лайнере.

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По словам исполняющего обязанности руководителя кризисной поддержки в Совете социального страхования Керсти Каска, решение разместить украинцев на эстонском круизном лайнере – временное. Оно было принято для того, чтобы у людей было больше возможностей найти работу и арендуемое жилье.

При этом украинцы в Эстонии сталкиваются с проблемами, потому переселенцам разрешили жить на круизном лайнере до 7 октября.

С приближением осени на рынке аренды высока конкуренция среди местных, работодателей и студентов, и цены резко выросли. Все эти факторы затрудняют поиск жилья для переселенцев, невзирая на количество доступных субсидий. Кроме того, многие имеют неоправданное недоверие к арендаторам-переселенцам,

– объяснила Каск.

Отмечается, что в настоящее время на судне проживает 1 906 человек, из них – 591 ребенок.

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