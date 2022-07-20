У зв'язку з цим Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи. Таким чином влада країни намагається звільнити та зберегти більше місць для українців, які зайняли переселенці з інших держав.
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З якими країнами Ірландія призупинила безвіз для біженців
- Бельгія
- Чехія
- Данія
- Фінляндія
- Німеччина
- Угорщина
- Ісландія
- Італія
- Ліхтенштейна
- Люксембург
- Мальта
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Словаччина
- Іспанія.
При цьому Ірландія й надалі прийматиме біженців з Великої Британії.
Яка зараз ситуація з вимушено переселеними особами в Ірландії
Через брак місць, які призначені для прийому біженців з України, сотні українців які з четверга (14 липня) прибули до країни, були вимушені спати на підлозі покинутої будівлі аеропорту в Дубліні. А уже відучора, 19 липня, вони перебуватимуть у наметовому містечку. Його звела ірландська армія неподалік столиці.
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