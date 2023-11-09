Одна з країн ЄС стрімко втрачає українських біженців: деталі

У Естонії різко знизився потік біженців з України. З літа значно зменшилась кількість українців, які просили в країні про притулок.

Держава навіть почала закривати пункти тимчасового розміщення для біженців. За минулий тиждень до Естонії приїхало менш як 50 українських громадян.

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До Естонії їде значно менше українців

Різниця колосальна: минулої весни кожного дня через пункт пропуску в Нарві до країни прибували до 300 українців.

Кількість біженців різко впала, і, згідно з сьогоднішньою інформацією, прибуло нуль людей, а попередні дні були в основному такими ж, максимум двоє людей,

– заявила директорка Нарвського департаменту соцстрахування Крісті Мюрк.

Немає відвідувачів і в інформаційному пункті для українців. За тиждень лише двоє людей звернулися туди за допомогою. І навіть вони планували не залишатися в Естонії, а поїхати до Норвегії.

Чи актуальне соціальне житло для українців в Естонії?

Департамент соціального страхування (SKA) одразу після прибуття пропонує українським біженцям тимчасове житло на перший час. Із лютого 2022 року ця організація підшукала прихисток для 25 тисяч людей, але зараз ця допомога актуальна лише для кількох осіб. Тому надання житла для українців буде поступово припинятися.

Мета полягає в тому, щоб до кінця року ми повернулися до звичного розпорядку. Це означає, що ми продовжимо надавати послуги з розміщення для осіб, які просять міжнародний захист, але це буде в центрах розміщення у Вао та Вягева,

– пояснила керівниця міграційної команди SKA з кризового управління Ліїс Палоотс.

Коли Росія посилювала обстріли тилових міст та цивільної інфраструктури, потік людей до Естонії був інтенсивніший. Тому влада держави готова до того, що ситуація може повторитися цієї зими. Якщо кількість біженців з України знову зросте, їх готові прийняти та розмістити в Естонії.

Зараз в Естонії проживають 36 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту. Країна продовжила їхнє перебування до 2025 року.

У деяких країнах ЄС кількість біженців зростає

Наприклад, у Нідерландах. Тут потік шукачів притулку не припиняється і стає лише інтенсивнішим. Багато з новоприбулих біженців раніше проживали в інших країнах Європи.

Потік людей настільки великий, що місць у притулках вже бракує. Локації для екстреного розміщення наразі заповнені на 99,3%. Загалом у Нідерландах проживають 102 тисячі українців, з них 83 тисячі – у муніципальних притулках.

Українці з інших країн приїздять сюди у пошуках роботи: серед них значно побільшало працездатних чоловіків.