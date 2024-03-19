Тобто з квітня в країні буде лише один центр для новоприбулих українських біженців. Деталі про отримання безплатного житла для українців в Чехії – далі у матеріалі.

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Що зміниться для новоприбулих біженців?

Міністерство внутрішніх справ України попередило українських біженців про майбутні зміни в процедурі надання короткострокового притулку для новоприбулих біженців.

З 1 квітня новоприбулі зможуть зупинятися тільки у місті Острава, тоді як до кінця березня їх приймає також центр у Брно.

Відомо, що короткочасні притулки слугують тимчасовим житлом для осіб, які нещодавно прибули в країну в пошуках тимчасового захисту. Ці притулки використовуються, коли Крайовий центр допомоги Україні (KACPU) закривається або доки не будуть задоволені потреби осіб у тимчасовому захисті та гуманітарному житлі.

Адреси короткочасних притулків, які працюють:

Острава , Dr. Malého, 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

, Dr. Malého, 1356/17 (тел. +420 771 288 779); Брно, Hněvkovského, 30/65 (тел. +420 770 132 569) – до 1 квітня.

Запити на гуманітарне житло слід надсилати лише до KACPU в Остраві за тією самою адресою. Графік роботи: понеділок, середа з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00.

Там новоприбулих направляють на безкоштовне проживання по всій Чехії, але самі біженці не мають можливості обирати регіон чи тип житла.

У Чехії залишиться лише один центр для новоприбулих українців / Фото 24 Канал

На скільки можна отримати житло?

Гуманітарне житло надається на термін до 150 днів з можливістю постійного проживання для вразливих категорій біженців. Починаючи з 1 вересня 2024 року, держава надаватиме гуманітарну житлову допомогу терміном максимум 90 днів усім категоріям біженців.

Біженцям, які не потребують гуманітарного житла, рекомендується подавати заяви про надання тимчасового захисту до Крайового центру допомоги Україні. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують наявність житла, які повинні містити офіційно завірений підпис власника житла або особи, яка надає житло, або офіційно завірену копію договору оренди житла.

Нагадаємо, добратися з України до Чехії стане ще простіше. Вже через лічені дні новий потяг курсуватиме з Праги до Чопа.