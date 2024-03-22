Майже 26 тисяч людей: від якої проблеми масово страждають українці у Чехії

Чехія – одна з країн, яка прийняла найбільше біженців. За останніми даними, на території країни перебувають понад 385 тисяч українців.

Роман Матушек – радник міністра регіонального розвитку – заявив, що Чехії довелося активувати всі можливі ресурси. У перший рік повномасштабного вторгнення 24% біженців мешкали у так званих колективних центрах або кризових помешканнях.

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Згодом ситуація почала покращуватися. Усе завдяки тому, що багато українців знайшли роботу й почали самостійно орендувати собі помешкання.

Чому проблема залишається гострою

Водночас проблема з колективними центрами залишається дуже гострою. Наразі там продовжують жити приблизно 26 тисяч людей. Однак умови там – погані. Зауважують, що "якість житла не відповідає тій ціні, яку країна оплачує".

Найчастіше колективні центри розташовані у сільській місцевості далеко від міст.

Це, звісно, впливає на обслуговування, рівень медицини та соціальних послуг,

– мовиться у повідомленні.

Зауважують, що біженці продовжують адаптуватися до таких умов життя. Однак там їм важко знайти роботу. Чехія – лідирує за кількістю вакансій для біженців. Водночас мовиться саме про Прагу та інші великі міста. Тим часом у сільській місцевості ситуація – сумна. Як наслідок – люди не можуть заробити гроші й орендувати для себе класичне нормальне житло.