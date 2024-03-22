Роман Матушек – советник министра регионального развития – заявил, что Чехии пришлось активировать все возможные ресурсы. В первый год полномасштабного вторжения 24% беженцев жили в так называемых коллективных центрах или кризисных помещениях.

Обратите внимание В Польше произойдет гигантский скачок цен: что подорожает уже в апреле

Впоследствии ситуация начала улучшаться. Все благодаря тому, что многие украинцы нашли работу и начали самостоятельно арендовать себе жилье.

Почему проблема остается острой

В то же время проблема с коллективными центрами остается очень острой. Сейчас там продолжают жить примерно 26 тысяч человек. Однако условия там – плохие. Замечают, что "качество жилья не соответствует той цене, которую страна оплачивает".

Чаще всего коллективные центры расположены в сельской местности вдали от городов.

Это, конечно, влияет на обслуживание, уровень медицины и социальных услуг,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что беженцы продолжают адаптироваться к таким условиям жизни. Однако там им трудно найти работу. Чехия – лидирует по количеству вакансий для беженцев. В то же время говорится именно о Праге и других крупных городах. Между тем в сельской местности ситуация – печальная. Как следствие – люди не могут заработать деньги и арендовать для себя классическое нормальное жилье.