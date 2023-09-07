Стипендії для українців в університетах Чехії: як отримати

З метою розширення можливостей навчання та зміцнення двосторонніх відносин чеський уряд нещодавно оголосив про надання стипендійної підтримки українським студентам. Ця ініціатива має на меті допомогти заслуженим людям у реалізації їхніх академічних прагнень і подальшому навчанні в різних галузях.

Стипендії для українців у Чехії

Програма сприяння навчанню пропонує кілька варіантів стипендій, які покривають стандартну тривалість освіти, а саме стипендія на магістерській програмі з річним підготовчим курсом чеської мови (мова навчання – чеська).

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Щоб отримати стипендію, потрібно:

мати диплом бакалавра або магістра;

успішно скласти вступні іспити до обраного університету.

Щоб підвищити академічні успіхи, планується надати значну стипендію тим ученим-початківцям, які навчаються за програмами магістра або доктора. Ця престижна можливість відкрита виключно для студентів, які вирішили продовжувати навчання англійською мовою.

Крайній термін подання електронної форми заявки встановлено на 30 вересня 2023 року. Цю важливу інформацію було надано, щоб усі зацікавлені особи були в курсі останньої дати заповнення форми.

Стипендії для українців у Чехії / Фото UnSplash

У Польщі з'явилася нова стипендія для українців

Польща пропонує українцям чимало фінансової підтримки. Зокрема, нещодавно з'явилася ще одна – українські науковці можуть претендувати на стипендію на місяць досліджень у Польщі.

Стипендіальна програма "Місяць в Польщі" імені Юліуша Мєрошевського спрямована на іноземних науковців із Центрально-Східної Європи. Хто може отримати та скільки – дізнайтеся далі!