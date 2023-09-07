Стипендии для украинцев в Чехии

Программа содействия обучению предлагает несколько вариантов стипендий, покрывающих стандартную продолжительность образования, а именно стипендию на магистерской программе с годовым подготовительным курсом чешского языка (язык обучения – чешский).

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Чтобы получить стипендию, нужно:

иметь диплом бакалавра или магистра;

успешно сдать вступительные экзамены в избранный университет.

Чтобы повысить академические успехи, планируется предоставить значительную стипендию тем начинающим ученым, которые учатся по программам магистра или доктора. Эта престижная возможность открыта исключительно для студентов, решивших продолжать обучение на английском языке.

Крайний срок подачи электронной формы заявки установлен на 30 сентября 2023 года. Эта важная информация была предоставлена, чтобы все заинтересованные лица были в курсе последней даты заполнения формы.

Стипендии для украинцев в Чехии / Фото UnSplash

В Польше появилась новая стипендия для украинцев

Польша предлагает украинцам немало финансовой поддержки. В частности, недавно появилось еще одно – украинские ученые могут претендовать на стипендию на месяц исследований в Польше.

Стипендиальная программа "Луна в Польше" имени Юлиуша Мерошевского направлена на иностранных ученых из Центрально-Восточной Европы. Кто может получить и сколько – узнайте дальше!