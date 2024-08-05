В одній з країн ЄС суттєво збільшили виплати для українців

У Чехії з 1 серпня зросли виплати для українців. Одні люди отримуватимуть відтепер на 1600 крон більше (63 євро), інші – на 1000 – 1200 крон (до 47 євро).

Чехія від 24 лютого 2022 року прихистила сотні тисяч українців. Більшість з них успішно інтегруються у життя країни. Зокрема, вже навіть мовиться про те, аби тимчасовий захист замінити дозволом на довгострокове перебування.

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Виплати збільшили на тлі не надто приємного рішення

Вже з 1 вересня на території Чехії українцям надаватимуть безплатне помешкання лише на 90 діб. Зокрема, мовиться про тих, хто отримав тимчасовий захист. Під нове правило підпадають й вразливі категорії населення.

Перші 90 днів українці можуть мешкати у кімнаті або квартирі, яку надала держава. Однак згодом доведеться виїхати в нове орендоване помешкання або домовитися про оплату. На тлі цього влада Чехії вирішила збільшити виплати біженцям, аби вони мали змогу платити за помешкання.



Оренду у Чехії важко назвати бюджетною / Unsplash

Омбудсмен та благодійні організації, які працюють з біженцями, зауважують, що навіть збільшених виплат – недостатньо. За ці гроші люди не зможуть орендувати помешкання, наприклад, у Празі, Брно або Остраві, де найреальніше знайти роботу.