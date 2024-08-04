Зокрема, багато українців зараз перебуває у Німеччині та Нідерландах, але чимало з них планують повернення додому. Що вдалося з'ясувати міграційній платформі EWL – далі у матеріалі!

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В Нідерландах у найближчі роки

Міграційна платформа EWL у співпраці з Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету провела важливе дослідження під назвою "Розкриття потенціалу: Громадяни України в Німеччині та Нідерландах". У березні 2024 року дослідники опитали 400 повнолітніх громадян України, включаючи біженців та трудових мігрантів, у двох країнах. Це дослідження має на меті пролити світло на досвід та внесок українців у життя країн перебування.

Виявили, що кожен третій українець у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Хоча б на рік планують проживати в цій країні 24% опитаних. Назавжди хочуть залишитися 8% респондентів.

Близько 44% респондентів зазначили, що планують залишитися на кілька років, тоді як 21% розраховують прожити в Нідерландах щонайменше рік. Прикметно, що лише 6% опитаних висловили бажання залишитися назавжди.

Значна частина переміщених осіб досі не визначилася зі своїм майбутнім, багато з них зважують вибір між поверненням в Україну та залишенням у приймаючих країнах. Поточна статистика показує, що 18% переселенців у Німеччині та 19% у Нідерландах ще не прийняли рішення щодо свого повернення.

Які фактори впливають на наміри залишатися за кордоном

Серед мотивів залишитися в Німеччині респонденти вказали:

полегшення для громадян України в державі перебування – 36%;

наявність родичів і друзів – 34%;

спрощений процес легального оформлення дозволу на проживання та роботу – 31%;

допомога в оплаті житла – 29%.



Що заважає українцям залишатися у Німеччині та Нідерландах / Інфографіка EWL, надана РБК-Україна

Серед причин, що спонукають залишитися в Нідерландах, громадяни України назвали:

спрощену процедуру легалізації проживання та працевлаштування – 61%;

полегшення для українців – 45%;

покриття витрат на проживання в Нідерландах – 32%.

Чому українці не хочуть залишатися в цих країнах?

Учасників дослідження також запитали, чому вони не хочуть залишатися у країнах перебування. Основні чинники виявилися такими:

бажання повернутися додому в Україну (71% у Німеччині, 53% – у Нідерландах);

погане знання мови країни перебування (41% у Німеччині, 47% – у Нідерландах);

турбота про родичів, які залишилися в Україні (37% у Німеччині, 32% – у Нідерландах).

Інші результати дослідження виявили, що 57% громадян України в Німеччині уявляють майбутнє своїх дітей у цій країні, а 39% бачать їхнє майбутнє Україні. Проте, у Нідерландах 60% респондентів бачать майбутнє своїх дітей в Україні, а 29% у поточній країні проживання.

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