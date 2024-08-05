Чехия с 24 февраля 2022 года приютила сотни тысяч украинцев. Большинство из них успешно интегрируются в жизнь страны. В частности, уже даже говорится о том, чтобы временную защиту заменить разрешением на долгосрочное пребывание.

Обратите внимание Украинцы в Германии и Нидерландах: сколько беженцев намерены вернуться домой

Выплаты увеличили на фоне не слишком приятного решения

Уже с 1 сентября на территории Чехии украинцам будут предоставлять бесплатное жилье только на 90 суток. В частности, говорится о тех, кто получил временную защиту. Под новое правило подпадают и уязвимые категории населения.

Первые 90 дней украинцы могут жить в комнате или квартире, которую предоставило государство. Однако впоследствии придется выехать в новое арендованное жилье или договориться об оплате. На фоне этого власти Чехии решили увеличить выплаты беженцам, чтобы они имели возможность платить за жилье.



Аренду в Чехии трудно назвать бюджетной / Unsplash

Омбудсмен и благотворительные организации, которые работают с беженцами, отмечают, что даже увеличенных выплат – недостаточно. За эти деньги люди не смогут арендовать жилье, например, в Праге, Брно или Остраве, где реально найти работу.

Хочешь поддержать близких, которые остались в Украине? Но нет времени разбираться со сложными сервисами? TransferGo поможет перевести деньги быстро, легко и по выгодному курсу. Буквально твой финансовый телепорт, который можно носить с собой в смартфоне.