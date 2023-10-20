Чехія хоче збільшити допомогу для українців: які варіанти розглядають в уряді

В чеському уряді вивчають можливості збільшення фінансової допомоги для українських біженців. Йдеться про додаткові виплати та більші суми на оренду житла.

Національна координаторка Чехії з питань адаптації та інтеграції українських біженців Клара Шимачкова-Лауренчикова скликала спеціальну нараду. До неї долучилися представники МВС, Мінпраці та Асоціації регіонів Чехії. Які варіанти збільшення фінансової допомоги для українців вони обговорили – читайте далі.

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Як можуть збільшити допомогу

Чехія з липня змінила правила перебування для українських біженців. Зокрема, право на безплатне житло залишилось тільки у вразливих категорій. Інші мають винаймати квартири самостійно, але держава виділяє щомісячну компенсацію на житло – близько 3 000 крон на людину. Але цих коштів може не вистачати на гідне життя.

Поки що невідома кількість осіб з тимчасовим захистом, які можуть опинитися у ситуації матеріального лиха, коли їхній дохід перешкоджає їм отримати фінансову допомогу, а також вони можуть втратити право на безкоштовне житло. При цьому власних доходів може не вистачити на життя,

– заявили за підсумками наради чиновників.

Тому чеський уряд актуалізував питання надання українцям невідкладної допомоги (MOP), яка може знадобитися тим, хто опинився в скрутному становищі. Ця виплата є одноразовою. Її можуть надавати у зв'язку зі станом здоров'я або при надзвичайній потребі (коли треба терміново кудись поїхати або при втраті документів). У МВС Чехії найближчим часом мають підготувати детальну інструкцію, як отримати таку допомогу.

Як можуть допомогти з житлом?

Додатково уряд Чехії розглядає можливість підвищити фіксовані виплати на житло для біженців. З липня ці кошти виплачуються в рамках комплексної фінансової допомоги. Якщо йдеться про житло, яке було занесене до реєстру Міністерства праці, одній особі виплачують по 3 000 крон щомісяця. Якщо житло не внесено до реєстру, тоді компенсація дорівнює 2 400 крон.

На початок вересня в Чехії налічувалось близько 70 тисяч вразливих осіб. Це діти, студенти, батьки дітей до 6 років, вагітні жінки, літні особи, люди з інвалідністю та їхні опікуни. Всі вони мають право на безкоштовне житло у країні. Але виникали випадки, коли їм відмовляли через наявність певних заощаджень. Наприклад, коли багатодітна мати відкладала гроші на навчання своєї дитини у ВИШі.

Безплатне житло в Чехії: куди звертатися

Українцям у Чехії надають безкоштовне житло на перші 5 місяців. Далі вони мають самостійно орендувати квартиру або кімнату, отримуючи компенсацію за житло щомісяця. Залишатися в соціальному житлі після 150 днів мають право лише особи з вразливих категорій.

У МВС Чехії нагадали, куди можна звернутися щодо безплатного житла:

Centra pro podporu integrace cizinců (Центри підтримки інтеграції іноземців);

Sdružení pro integraci a migraci (Асоціація інтеграції та міграції);

International Organization for Migration (Міжнародна організація з міграції);

Organizace pro pomoc uprchlíkům (Організація допомоги біженцям);

Český červený kříž (Червоний Хрест Чехії);

Charita České republiky (Благодійна організація Чехії);

Člověk v tísni (організація "Людина в біді");

Naděje (організація "Надія").

Щоб вам або вашим рідним знайшли гуманітарне житло в Чехії, потрібно повідомити про статус вразливої особи і надати підтвердження. Які саме документи потрібно зібрати – читайте тут.