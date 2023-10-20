Национальный координатор Чехии по адаптации и интеграции украинских беженцев Клара Шимачкова-Лауренчикова созвала специальное совещание. К ней присоединились представители МВД, Минтруда и Ассоциации регионов Чехии. Какие варианты увеличения финансовой помощи для украинцев они обсудили – читайте дальше.

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Как могут увеличить помощь

Чехия с июля изменила правила пребывания для украинских беженцев. В частности, право на бесплатное жилье осталось только у уязвимых категорий. Остальные должны снимать квартиры самостоятельно, но государство выделяет ежемесячную компенсацию на жилье – около 3 000 крон на человека. Но этих средств может не хватать на достойную жизнь.

Пока неизвестно количество лиц с временной защитой, которые могут столкнуться с материальными трудностями, когда их доход препятствует им получить финансовую помощь, а также могут потерять право на бесплатное жилье. При этом собственных доходов может не хватить на жизнь,

– заявили по итогам совещания чиновников.

Поэтому чешское правительство актуализировало вопрос оказания украинцам неотложной помощи (MOP), которая может понадобиться тем, кто оказался в трудном положении. Эта выплата одноразовая. Ее могут предоставлять в связи с состоянием здоровья или при чрезвычайной нужде (когда нужно срочно куда-то уехать или при потере документов). В МВД Чехии в ближайшее время предстоит подготовить подробную инструкцию, как получить такую помощь.

Как могут помочь с жильем?

Дополнительно, правительство Чехии рассматривает возможность повысить фиксированные выплаты на жилье для беженцев. С июля эти денежные средства выплачиваются в рамках комплексной финансовой помощи. Если речь идет о жилье, занесенном в реестр Министерства труда, одному лицу выплачивают по 3 000 крон ежемесячно. Если жилье не внесено в реестр, компенсация – 2 400 крон.

К началу сентября в Чехии насчитывалось около 70 тысяч уязвимых лиц. Это дети, студенты, родители детей до 6 лет, беременные женщины, пожилые люди, люди с инвалидностью и их опекуны. Все они имеют право на бесплатное жилье в стране. Но возникали случаи, когда им отказывали из-за наличия определенных сбережений. Например, когда многодетная мать откладывала деньги на обучение своего ребенка в ВУЗе.

Бесплатное жилье в Чехии: куда обращаться

Украинцам в Чехии предоставляют бесплатное жилье на первые 5 месяцев. Далее они самостоятельно арендуют квартиру или комнату, получая компенсацию за жилье ежемесячно. Оставаться в социальном жилье после 150 дней имеют право только лица из уязвимых категорий.

В МВД Чехии напомнили, куда можно обратиться по поводу бесплатного жилья:

Centra pro podporu integrace cizinců (Центры поддержки интеграции иностранцев);

Sdružení pro integraci a migraci (Ассоциация интеграции и миграции);

International Organization for Migration (Международная организация по миграции);

Organizace pro pomoc uprchlíkom (Организация помощи беженцам);

Český červený kříž (Красный Крест Чехии);

Charita ČR (Благотворительная организация Чехии);

Člověk v tísni (организация "Человек в беде");

Naděje (организация "Надежда").

Чтобы вам или вашим родным нашли гуманитарное жилье в Чехии, нужно сообщить о статусе уязвимого лица и предоставить подтверждение. Какие именно документы нужно собрать – читайте здесь.