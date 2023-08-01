Чехія продовжить тимчасовий захист українців до березня 2025 року: деталі

Українські біженці в Чехії зможуть продовжити тимчасовий захист до березня 2025 року. Міністерство внутрішніх справ країни вже подало для узгодження відповідні поправки до закону Lex Ukraine.

Зміни до закону, які подало чеське МВС, продовжать тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – тобто до кінця березня 2025-го. Влада Чехії вважає, що нинішня безпекова ситуація в Україні не дозволить біженцям повернутися додому в найближчому майбутньому.

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Українці можуть легально залишатися в Чехії до 2025 року

У чеському Міністерстві внутрішніх справ додали, що у робочих групах Євросоюзу також існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців з України. Політичне рішення про це мають ухвалити на рівні ЄС до кінця жовтня. Є впевненість, що перебування під захистом для українців продовжать до березня 2025 року.

Однак, з огляду на часові межі, немає можливості чекати на офіційне рішення Ради Європейського Союзу, щоб розпочати законодавчий процес,

– додали у МВС Чехії.

Сама процедура надання тимчасового захисту в Чехії майже не зміниться після останньої редакції закону Lex Ukraine. Статус потрібно буде періодично підтверджувати, щоб він не втратив чинність.

Українців у Чехії почали виселяти з соціального житла

З лютого 2022 року Чехія надала притулок для майже пів мільйона українців. Тимчасовий захист у країні дозволяє біженцям отримувати медичні послуги, навчатися та надає доступ до ринку праці.

У країні з липня набули чинності зміни, які обмежують безплатне житло для українців. Вже почали виселяти біженців, які не можуть самостійно платити за оренду та не належать до соціально вразливих категорій. Йдеться про точкові, а не масові виселення.

У неурядових організаціях припускають погіршення ситуації у серпні, тому на випадок потреби будують наметові містечка. Поки що в такому житлі, наприклад, у Плзені, розмістились одиниці. Наметові містечка в Чехії поки не популярні, але ситуація з часом може змінитися.