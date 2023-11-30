Так, в уряді Чехії готуються збільшити витрати на житло для українських біженців, які входять до суми гуманітарної допомоги. Розмір нових виплат ще обговорюється. Про це 29 листопада заявив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

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У Чехії збільшать виплати українцям

Починаючи з січня 2024 року, потенційно зростуть витрати на житло для біженців. Також з липня 2023 року змінено умови виплати для українців, до грошової допомоги тепер закладено кошти на проживання та житло.

Однак, право на отримання цих пільг матимуть лише сім'ї з доходом нижче прожиткового мінімуму та обов'язковими витратами на житло. Благодійні організації стверджують, що така допомога є недостатньою, що призводить до накопичення боргів біженцями.

Ми готуємо постанову уряду, яка має збільшити з 1 січня розміри відрахувань, тобто збільшити суму житлової підтримки. Ми ще обговорюватимемо конкретні суми,

– сказав Маріан Юречка.

Останнім часом держава запровадила нову політику щодо надання житла українським біженцям. Так, з липня державна підтримка закладів розміщення була обмежена максимум 150 днями. Основна мета цієї зміни полягає в тому, щоб заохотити українців до активного пошуку можливостей працевлаштування та переходу на приватне орендоване житло.

Які суми зараз?

Наразі допомога Чехії на житло складає 2 400 чеських крон на людину на місяць, у зареєстрованих у спеціальному реєстрі квартирах – 3 000 крон на людину. Максимум сім'я з 5 і більше осіб може отримати 15 000 крон. До цього додається прожитковий мінімум. Тоді грошова допомога від держави розраховується як різниця між отриманою сумою та доходом біженців.

За розрахунками уряду, домогосподарство матері з двома старшими дітьми та чистим доходом 17 000 крон у зареєстрованій квартирі має отримувати допомогу в розмірі 2 110 крон.

Розмір виплат для українців в Чехії / Фото UnSplash

Тим часом в недержавних організаціях зазначали, що жінкам з дітьми може не вистачати грошей на оплату квартири, їжі, шкільного приладдя. Вони застерігали від ризиків нелегальної праці та росту заборгованостей.

Щоб розв'язати проблему із боргами, уряд надає екстрену грошову допомогу. Раніше її могли отримувати тільки ті особи, які мали право на гуманітарну допомогу. Так, у вересні Центр зайнятості зареєстрував 3 500 виплачених позачергових допомог.

Як влаштувалися українські біженці в Чехії?

За даними Євростату в країні зараз проживають понад 350 000 переселенців з України. У спільному соціологічному дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та агентства SocioFactor дізналися, як влаштувалися українські біженці та з якими проблемами вони стикаються в Чехії. Результати опитування – далі в матеріалі.