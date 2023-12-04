Законопроект Lex Ukrajina XI был отправлен на рассмотрение Сената. После этого его должен подписать президент страны.

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Чехия планирует продлить специальный статус для украинцев до конца марта 2025 года

Статус временной защиты дает украинцам возможность и дальше иметь доступ к рынку труда, медицинскому страхованию и образованию.

Основной целью поправки является создание механизма продления защиты до конца марта 2025 года, являющегося общеевропейским решением, на которое мы реагируем в нашей правовой системе,

– заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Процедура продления ничем не отличается от предыдущих лет. До 15 марта 2024 года нужно зарегистрироваться в электронном виде и запланировать дату личного визита в отделение МВД. Там получить визовую наклейку для подтверждения временной защиты.

В законе появилось несколько поправок. К примеру, срок бесплатного проживания сократили со 150 до 90 дней. Это правило действует абсолютно для всех беженцев, даже для уязвимых категорий. Новые условия заработают с сентября следующего года.

Все лица, у которых с 1 сентября 2024 года истечет 90-дневный срок, должны будут оставить экстренно предоставленное жилье или, если собственник согласится, перейти на стандартный договорный режим, то есть оплачивать жилье за счет собственных средств,

– написано в пояснительной записке к законопроекту.

Новые правила пребывания предусматривают, что беженцам будут выдавать новую справку о проживании, которая должна быть официально заверена подписью собственника или арендодателя.

Дополнительные изменения, предусмотренные новой версией закона Lex Ukrajina XI, касаются приговоренных к депортации украинцев. Они больше не смогут воспользоваться временной защитой.

Также чешское правительство сможет устанавливать условия денежной помощи для добровольного возвращения беженцев домой.

В начале следующего года планируют собрать рабочую группу, которая будет разрабатывать "переходный" закон Lex Ukrajina. Он будет регулировать вопрос о статусе лиц с временной защитой после марта 2025 года.

Выплаты в Чехии возрастут

Для украинских беженцев в Чешской Республике увеличат выплаты. Правительство готовится нарастить расходы на жилье, которые входят в комплексную помощь для украинцев. Пока что сумма новых выплат еще обсуждается. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

Мы готовим постановление правительства, которое должно увеличить с 1 января размеры выплат, то есть увеличить сумму жилищной поддержки. Мы будем еще обсуждать конкретные суммы,

– отметил министр.

Однако право на получение таких льгот будут иметь только семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Благотворительные организации предупреждают, что такая помощь недостаточна. Это приводит к тому, что беженцы накапливают долги.

Напомним, сейчас помощь Чехии на жилье составляет 2 400 чешских крон на человека ежемесячно, а в зарегистрированных в специальном реестре квартирах – 3 000 крон на человека.