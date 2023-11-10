Чеський режисер та документаліст Ян Латал опублікував відео в рамках свого проєкту "‎CzeXperiment". Все відбувалося на кількох зупинках громадського транспорту в місті Острава. Але чи багато людей заступилися за українку?

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Як чехи реагували на "‎напад" на українку

Автор експерименту хотів з'ясувати, як жителі відреагують, коли прямо перед ними літній чех почне ображати незнайому біженку з України. Ролі обох виконали актори. Чоловік голосно кричав, щоб українка "‎забиралася додому", намагався зірвати український прапор у неї з куртки та обурювався, що Чехія має витрачати гроші на утримання біженців.

Цю сцену розіграли на восьми різних зупинках громадського транспорту в Остраві. І щоразу містяни не залишилися осторонь – одного разу за землячку заступилася українка, а ще сім разів – чехи.

Наприкінці експерименту актори зізнавалися людям, що це було постановою, дякуючи тим, хто заступився, за людяність.

За словами автора відео, Яна Латала, під час кожної зі сцен на зупинках було від 6 до 12 осіб. В основі цього експерименту лежить відомий психологічний феномен, який називається "‎ефектом свідка". Він полягає в тому, що ніхто з групи людей, які виявились свідками надзвичайної ситуації (агресії, нещасного випадку чи ДТП), не намагається допомогти, бо вважає, що це має зробити хтось інший.

Під час соціального експерименту з агресією щодо українки, цей "‎ефект свідка" не проявився. Деякі люди рішуче заступилися за жінку, проявляючи ініціативу та не зволікаючи.

Щоразу знаходився хтось, хто захищав удавану біженку від удаваного нападника — ролі яких грали актори. Це одне з найсильніших відео, яке я знімав,

— прокоментував свій же експеримент режисер Ян Латал.

Автор назвав таку реакцію людей "‎позитивною новиною про чеське суспільство". За його словами, коли чехи стикаються з небезпекою чи кризою, вони вчиняють правильно. І це було помітно під час першої хвилі біженців з України, коли Чехія показала сміливий і великодушний приклад.

Як змінилося ставлення чехів до українців

За останніми даними, підтримка українських біженців у Чехії знизилась. Як саме змінилося ставлення чеського суспільства до українців, дослідили соціологи агентства STEM.

43% респондентів повідомили, що сприйняття українців у Чехії погіршилося, а 18% опитаних сказали про негативний досвід під час спілкування з біженцями з України. Зараз 51% опитаних чехів підтримують перебування українців у Чехії, але на початку війни за таке рішення висловлювались 70% чехів.

Серед причин погіршення ставлення до біженців: