Чеський режисер та документаліст Ян Латал опублікував відео в рамках свого проєкту "CzeXperiment". Все відбувалося на кількох зупинках громадського транспорту в місті Острава. Але чи багато людей заступилися за українку?
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Як чехи реагували на "напад" на українку
Автор експерименту хотів з'ясувати, як жителі відреагують, коли прямо перед ними літній чех почне ображати незнайому біженку з України. Ролі обох виконали актори. Чоловік голосно кричав, щоб українка "забиралася додому", намагався зірвати український прапор у неї з куртки та обурювався, що Чехія має витрачати гроші на утримання біженців.
Цю сцену розіграли на восьми різних зупинках громадського транспорту в Остраві. І щоразу містяни не залишилися осторонь – одного разу за землячку заступилася українка, а ще сім разів – чехи.
Наприкінці експерименту актори зізнавалися людям, що це було постановою, дякуючи тим, хто заступився, за людяність.
За словами автора відео, Яна Латала, під час кожної зі сцен на зупинках було від 6 до 12 осіб. В основі цього експерименту лежить відомий психологічний феномен, який називається "ефектом свідка". Він полягає в тому, що ніхто з групи людей, які виявились свідками надзвичайної ситуації (агресії, нещасного випадку чи ДТП), не намагається допомогти, бо вважає, що це має зробити хтось інший.
Під час соціального експерименту з агресією щодо українки, цей "ефект свідка" не проявився. Деякі люди рішуче заступилися за жінку, проявляючи ініціативу та не зволікаючи.
Щоразу знаходився хтось, хто захищав удавану біженку від удаваного нападника — ролі яких грали актори. Це одне з найсильніших відео, яке я знімав,
— прокоментував свій же експеримент режисер Ян Латал.
Автор назвав таку реакцію людей "позитивною новиною про чеське суспільство". За його словами, коли чехи стикаються з небезпекою чи кризою, вони вчиняють правильно. І це було помітно під час першої хвилі біженців з України, коли Чехія показала сміливий і великодушний приклад.
Як змінилося ставлення чехів до українців
За останніми даними, підтримка українських біженців у Чехії знизилась. Як саме змінилося ставлення чеського суспільства до українців, дослідили соціологи агентства STEM.
43% респондентів повідомили, що сприйняття українців у Чехії погіршилося, а 18% опитаних сказали про негативний досвід під час спілкування з біженцями з України. Зараз 51% опитаних чехів підтримують перебування українців у Чехії, але на початку війни за таке рішення висловлювались 70% чехів.
Серед причин погіршення ставлення до біженців:
- близько 60% опитаних сказали про зростання рівня злочинності;
- менше вільних місць у дитсадках та школах – 66%;
- знизилась доступність житла – 57%;
- близько 30% думають, що українці негативно вплинули на доступність роботи для чехів.