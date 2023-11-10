Чешский режиссер и документалист Ян Латал опубликовал видео в рамках своего проекта "CzeXperiment". Действие происходило на нескольких остановках общественного транспорта в Остраве. Но многие ли заступились за украинку?

Читайте также Одна из стран ЕС стремительно теряет украинских беженцев: детали

Как чехи реагировали на "нападение" на украинку

Автор эксперимента хотел выяснить, как жители отреагируют, когда прямо перед ними пожилой чех начнет оскорблять незнакомую беженку из Украины. Роли обоих исполнили актеры. Мужчина громко кричал, чтобы украинка "убиралась домой", пытался сорвать украинский флаг у нее с куртки и возмущался, что Чехия должна тратить деньги на содержание беженцев.

Эту сцену разыграли на восьми разных остановках общественного транспорта в Остраве. И каждый раз горожане не остались в стороне – однажды за землячку вступилась украинка, а еще семь раз – чехи.

В конце эксперимента актеры признавались людям, что это было постановочное видео, и благодарили за человечность тех, кто заступился.

По словам автора видео, Яна Латала, во время каждой из сцен на остановках было от 6 до 12 человек. В основе этого эксперимента лежит известный психологический феномен, называющийся "эффектом свидетеля". Он полагает в том, что никто из группы людей, оказавшихся свидетелями чрезвычайной ситуации (агрессии, несчастного случая или ДТП), не пытается помочь, потому что считает, что это должен сделать кто-то другой.

Во время социального эксперимента с агрессией относительно украинки, этот "эффект свидетеля" не проявился. Некоторые люди решительно вступились в женщину, проявляя инициативу и не медля.

Каждый раз находился кто-то, кто защищал беженку от обидчика, роли которых играли актеры. Это одно из самых сильных видео, которое я снимал,

– прокомментировал свой же эксперимент режиссер Ян Латал.

Автор назвал такую реакцию людей "позитивной новостью о чешском обществе". По его словам, когда чехи сталкиваются с опасностью или кризисом, они поступают правильно. И это было заметно во время первой волны беженцев из Украины, когда Чехия показала смелый и великодушный пример.

Как изменилось отношение чехов к украинцам

По последним данным, поддержка украинских беженцев в Чехии снизилась. Как изменилось отношение чешского общества к украинцам, исследовали социологи агентства STEM.

43% респондентов сообщили, что восприятие украинцев в Чехии ухудшилось, а 18% опрошенных сказали об отрицательном опыте при общении с беженцами из Украины. Сейчас 51% опрошенных чехов поддерживают пребывание украинцев в Чехии, но в начале войны за такое решение высказывались 70% чехов.

Среди причин ухудшения отношения к беженцам: