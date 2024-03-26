Без Праги: куди поїхати у Чехії на вихідні, щоб фантастично провести час

Чехія – надзвичайно красива європейська країна. Окрім того, вона активно підтримує українців й від 24 лютого прихистила сотні тисяч людей. Тому спланувати вихідні у Чехії, ознайомитися з її містами та дізнатися більше про культуру – чудова ідея.

Звичайно, всі дороги ведуть до Праги. Чеська столиця регулярно опиняється у топах найкрасивіших та найбезпечніших європейських міст. Окрім того, вона – доволі бюджетна для туристів. Однак у Чехії є й багато інших must visit міст. Закордон 24 розповідає, куди вирушити у Чехії.

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Які міста варто відвідати у Чехії

Чеський Крумлов – середньовічна казка на Влтаві. Кожен будинок у центрі міста – історична пам'ятка. Відвідуючи його, наче телепортуєшся у давнє минуле. Місцеві жителі дуже шанують його. Щороку там відбувається свято П'ятипелюсткової Троянди. Чоловіки переодягаються у лицарів, а жінки приміряють вбрання середньовічних дам. Цього дня у Чеському Крумлові – можливо все: пожити в іншій епосі, стати представником іншої професії, закохатися або збагнути, що машину часу вже винайшли.

Окрім того, туристам рекомендують відвідати: місцевий замок – другий за величною у Чехії (перший – легендарний Празький Град) та костел Святого Віта.



Чеський Крумлов – одне з найзатишніших міст Європи / Unsplash

Брно – моравське місто з легенд. Або ще – місто студентів. Сюди з'їжджається молодь з різних куточків світу. Наразі у Брно функціонують 5 університетів. Зокрема, у них навчаються й українці.

Місцеві жителі просто обожнюють фестивалі, тому у Брно завжди щось відбувається: від реконструкцій важливих для життя міста подій до ароматного свята кави. Візитівкою міста є Ignis Brunensis – фестиваль феєрверків. Традиційно його проводять наприкінці травня або напочатку червня.



Унікальну атмосферу Брно відчуваєш відразу / Unsplash

Туристам рекомендують:

відвідати замок Шпілберк, розташований на пагорбі;

прогулятися площею Свободи, яку в народі ще називають "різдвяною";

завітати до собору Святих Петра та Павлу (до речі, завдяки його дзвіниці Брно називають "містом неправильного часу".



Брно береже так багато легенд / Unsplash

Кутна Гора – дім срібла. У часи Середньовіччя саме там був один з найбільших центрів видобутку срібла. Згодом містечко стало справжньою окрасою Богемського королівства. У Кутній Горі збудували Собор Святої Варвари. Він вражає своєю архітектурою й сміливо конкурує з найбільшими святинями Праги.

Окрім того, саме у Кутній Горі розташована "Костніца" – готична легенда Європи.



"Костніца" у Кутній Горі / Globeguide.ca

Місцевий храм прикрасили кістками померлих від чуми. Зокрема, з кісток виклали герб родини князів Шварценберг, які викупили ці землі. Століття за століттям "Костніца" як магніт притягує шанувальників готичної атмосфери з різних куточків світу.