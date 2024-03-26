Конечно, все дороги ведут в Прагу. Чешская столица регулярно оказывается в топах самых красивых и безопасных европейских городов. Кроме того, она – довольно бюджетная для туристов. Однако в Чехии есть и много других must visit городов. Закордон 24 рассказывает, куда отправиться в Чехии.
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Какие города стоит посетить в Чехии
Чешский Крумлов – средневековая сказка на Влтаве. Каждый дом в центре города – историческая достопримечательность. Посещая его, как будто телепортируешься в древнее прошлое. Местные жители очень уважают его. Ежегодно там проходит праздник Пятилепестковой Розы. Мужчины переодеваются в рыцарей, а женщины примеряют наряды средневековых дам. В этот день в Чешском Крумлове – возможно все: пожить в другой эпохе, стать представителем другой профессии, влюбиться или понять, что машину времени уже изобрели.
Кроме того, туристам рекомендуют посетить: местный замок – второй по величественной в Чехии (первый – легендарный Пражский Град) и костел Святого Вита.
Чешский Крумлов – один из самых уютных городов Европы / Unsplash
Брно – моравский город из легенд. Или еще – город студентов. Сюда съезжается молодежь из разных уголков мира. Сейчас в Брно функционируют 5 университетов. В частности, в них учатся и украинцы.
Местные жители просто обожают фестивали, поэтому в Брно всегда что-то происходит: от реконструкций важных для жизни города событий до ароматного праздника кофе. Визитной карточкой города является Ignis Brunensis – фестиваль фейерверков. Традиционно его проводят в конце мая или в начале июня.
Уникальную атмосферу Брно чувствуешь сразу / Unsplash
Туристам рекомендуют:
- посетить замок Шпилберк, расположенный на холме;
- прогуляться по площади Свободы, которую в народе еще называют "рождественской";
- посетить собор Святых Петра и Павла (кстати, благодаря его колокольне Брно называют "городом неправильного времени".
Брно хранит так много легенд / Unsplash
Кутна Гора – дом серебра. Во времена Средневековья именно там был один из крупнейших центров добычи серебра. Впоследствии городок стал настоящим украшением Богемского королевства. В Кутной Горе построили Собор Святой Варвары. Он поражает своей архитектурой и смело конкурирует с крупнейшими святынями Праги.
Кроме того, именно в Угловой Горе расположена "Костница" – готическая легенда Европы.
"Костница" в Кутной Горе / Globeguide.ca
Местный храм украсили костями умерших от чумы. В частности, из костей выложили герб семьи князей Шварценберг, которые выкупили эти земли. Век за веком "Костница" как магнит притягивает поклонников готической атмосферы из разных уголков мира.