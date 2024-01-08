У Чехії вдвічі зросли виплати на житло для українців: хто буде отримувати більше

З 1 січня Чеська Республіка підвищила виплати на проживання для українців із тимчасовим захистом. Зростання виплат стосується понад 60 тисяч українських громадян.

Допомогу на проживання підвищать тільки для вразливих категорій. Це передбачено останніми поправками до закону Lex Ukrajina, які набули чинності з початку року. То які виплати на житло відтепер доступні для українців у Чехії – далі в матеріалі.

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Компенсація за житло зростає

З нового 2024 року Чехія збільшила житлові виплати для вразливих категорій українських біженців. Очікується, що підвищену компенсацію за житло будуть виплачувати для близько 66 тисяч українців під тимчасовим захистом.

Компенсація за житло для вразливих категорій у Чехії з 2024 року:

6 000 крон (244 євро) – за проживання в зареєстрованому житлі;

(244 євро) – за проживання в зареєстрованому житлі; 4 800 крон (195 євро) – за проживання в незареєстрованому житлі.

Для сімей із п'яти й більше осіб максимальні виплати становлять 30 000 чеських крон (1 222 євро) і 24 000 чеських крон (978 євро) відповідно.

До цього виплати були удвічі меншими: по 3 000 крон на місяць у зареєстрованому житлі та по 2 400 крон у незареєстрованому.

Наразі вразливі особи мають право на безкоштовне житло від чеської держави протягом необмеженого періоду, в той час, коли інші біженці мають право лише на 150 днів. А з 1 вересня 2024 року всі категорії осіб під тимчасовим захистом, зможуть перебувати в наданому державою житлі до 90 днів. Після закінчення цього терміну біженці повинні будуть покинути безкоштовне житло і самостійно винайняти кімнату або квартиру.

Чехія платитиме українцям за повернення додому

З 1 січня біженці в Чехії можуть подати заявку на безкоштовне державне житло тільки в KACPU (Регіональному центрі допомоги Україні) в Остраві. Звідти біженців розміщуватимуть у тих районах, де будуть вільні місця. Переселенці не зможуть обрати місто, де вони будуть жити.

Чехія вже майже рік розробляє програму про допомогу на повернення українців на батьківщину. В останній редакції закону Lex Ukrajina вирішили надавати фінансову підтримку тим, хто готовий виїхати незабаром.

Влада Чехії буде надавати українцям одноразову виплату при виїзді. Кошти надійдуть, коли біженці вже покинуть країну та будуть на території України. Зараз розмір такої допомоги невідомий – суму ще має визначити уряд. Щоб отримати виплату, українці мають подати заявку не пізніше, ніж за три місяці до закінчення тимчасового захисту.

У чеському уряді наголошують, що допомога на добровільне повернення буде одноразовою. Якщо з часом українці вирішать повернутися до Чехії, то їм доведеться повернути половину суми.