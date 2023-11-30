Одні працюють, інші змушені позичати гроші: як влаштувалися українські біженці в Чехії

Чехія на третьому місці серед країн Європи за кількістю українських біженців. За даними Євростату в країні зараз проживають понад 350 тисяч переселенців з України.

У спільному соціологічному дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та агентства SocioFactor дізналися, як влаштувалися українські біженці та з якими проблемами вони стикаються в Чехії. Результати опитування – далі в матеріалі.

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Опитування: як живуть українці в Чехії

За даними дослідження, на роботу в Чехії влаштувалися дві третини працездатних українців. Найбільше з них працюють у промисловості, сфері послуг та готельно-ресторанному бізнесі.

7% опитаних українців офіційно є безробітними. Інші респонденти були поза ринком праці — наприклад, матері маленьких дітей.

Соціальну допомогу від Чехії отримують менше як 40% учасників опитування. 8% українців відповіли, що влаштувалися на ризиковану або нелегальну роботу через низькі доходи. 7% респондентів почали позичати кошти, щоб купити їжу.

Житло орендують половина сімей українців у Чехії. Кожна п'ята родина живе в одному приміщенні з іншими людьми. У хостелах оселилися 20% біженців з України. Інші проживають у готелях або гуртожитках для працівників.

Понад третина біженців оплачують житло повністю самостійно. 30% за проживання не платять взагалі. 25% опитаних оплачують помешкання частково і мешкають у державних закладах, у родичів чи друзів.

Опитування проводили по всій території Чехії у червні та липні. Участь у дослідженні взяли 1218 сімей українських біженців.

Що таке Надзвичайна невідкладна допомога у Чехії

Українці, які опинились у скрутному матеріальному становищі можуть отримати додаткову виплату – Надзвичайну невідкладну допомогу (MOP). Ця програма доступна для осіб, які вже отримували фінансову підтримку, але потребують термінової матеріальної допомоги.

Це одноразова виплата, яку надають в особливо критичних ситуаціях. Наприклад, якщо особа має проблеми зі здоров'ям, ризикує опинитися без даху над головою або втратила документи. Допомога MOP не призначена для регулярних і передбачуваних витрат біженців.

Більше про Надзвичайну невідкладну допомогу в Чехії та як її отримати — читайте у цьому матеріалі.