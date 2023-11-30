Одни работают, другие вынуждены занимать деньги: как устроились украинские беженцы в Чехии

Чехия на третьем месте среди стран Европы по числу украинских беженцев. По данным Евростата, в стране сейчас проживают более 350 тысяч переселенцев из Украины.

В совместном социологическом исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и агентства SocioFactor узнали, как устроились украинские беженцы и с какими проблемами они сталкиваются в Чехии. Результаты опроса – далее в материале.

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Опрос: как живут украинцы в Чехии

По данным исследования, на работу в Чехии устроились две трети трудоспособных украинцев. Больше всего из них работают в промышленности, сфере услуг и гостинично-ресторанном бизнесе.

7% опрошенных украинцев официально безработны. Другие респонденты были вне рынка труда — например, матери маленьких детей.

Социальную помощь от Чехии получают менее 40% участников опроса. 8% украинцев ответили, что устроились на рискованную или нелегальную работу из-за низких доходов. 7% респондентов начали одалживать средства, чтобы купить еду.

Жилье арендуют половина семей украинцев в Чехии. Каждая пятая семья живет в одном помещении с другими людьми. В хостелах поселились 20% беженцев из Украины. Остальные проживают в гостиницах или общежитиях для работников.

Более трети беженцев оплачивают жилье полностью самостоятельно. 30% за проживание не платят вообще. 25% опрошенных оплачивают квартиры частично и проживают в государственных учреждениях, у родственников или друзей.

Опрос проводился по всей территории Чехии в июне и июле. Участие в исследовании приняли 1218 семей украинских беженцев.

Что такое Чрезвычайная неотложная помощь в Чехии

Украинцы, оказавшиеся в тяжелом материальном положении, могут получить дополнительную выплату – Чрезвычайную неотложную помощь (MOP). Эта программа доступна для лиц, уже получавших финансовую поддержку, но нуждающихся в срочной материальной помощи.

Это одноразовая выплата, предоставляемая в особо критических ситуациях. Например, если у человека есть проблемы со здоровьем, он рискует оказаться без жилья или потерял документы. Помощь MOP не предназначена для регулярных и предполагаемых расходов беженцев.

Больше о Неотложной помощи в Чехии и как ее получить — читайте в этом материале.