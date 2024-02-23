Наголошують, що втратити або не отримати продовження статусу можуть українці, які мають візу в іншій державі. Водночас є винятки.
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Перешкодою для продовження тимчасового захисту та причиною для його анулювання може бути наявність іншої візи для перебування довшого ніж 90 днів, яку ви отримали в іншій країні,
– мовиться у повідомленні.
Не нададуть тимчасовий захист українцям, які вже:
- користувалися цим статусом на території іншої країни;
- мають відкриті візи інших країн (зокрема, мовиться про Канаду та Велику Британію).
Винятками є:
- Канадські візи W1, які видали до 10 лютого 2023 року;
- Канадські візи V1;
- Візи США - Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');
- "'Visitor'' візи Великобританії з дійсністю до 6 місяців.
Скільки українців планують залишитися у Чехії
Кількість українців, які мають намір залишатися у Чехії, суттєво зросла. Опитування провела компанія PAQ Research. Наразі на території Чехії перебувають близько 310 тисяч українців. Більш ніж половина з них збирається залишатися у країні щонайменше на два роки. Наразі мовиться про приблизно 180 тисяч людей.